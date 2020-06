/ / Usina Hidrelétrica Sinop distribui mais 36 toneladas de alimentos em apoio ao enfrentamento do Coronavírus em MT

A primeira remessa, cerca de 2.500 cestas, foi entregue no mês de maio, para o município de Sinop. Na semana seguinte foi a vez dos municípios de Cláudia e Itaúba que receberam juntos 3 mil cestas. O recurso é proveniente do Subcrédito Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), inserido no financiamento da Usina. O objetivo da iniciativa é ajudar famílias e segmentos que precisam de auxílio, no que diz respeito as consequências do Covid-19.