Um comerciante da cidade de Guarantã do Norte/MT foi preso na madrugada deste domingo (31) por posse irregular de arma de fogo, danos materiais, corrupção ativa, fuga do local do acidente de transito e conduzir veículo sob a influência de álcool.

Tudo começou quando o comerciante perdeu o controle de sua FORD/F75, subindo na calçada da Praça da Cultura, batendo violentamente na traseira de um veículo Gol que estava estacionado e posteriormente foragiu do local.

A polícia militar foi acionada e após colher informações do ocorrido, os policiais iniciaram diligencia no intuito de localizar o proprietário e o veículo. Alguns minutos mais tarde, o veículo foi localizado estacionado na garagem de uma residência na Avenida Rotary Club, bairro Guaranorte.

Os policiais conseguiram notar uma movimentação no interior da casa e em seguida foi pedido para que a pessoa que se encontrava no local se apresentasse.

Novamente os policiais pediram para que o proprietário da residência saísse para fora, momento em que o mesmo saiu em posse de uma carabina calibre 38, porém ao ver que os policiais estavam em maior número, desistiu de sua ação contra os policiais, largando a arma.

Após ser dada a voz de prisão ao mesmo, os policiais verificaram que carabina estava municiada com 10 munições calibre 38 intactas.

Durante o trajeto para a delegacia, o comerciante ofereceu aos policiais, uma quantia de R$500,00 por semana até completar 5 mil reais para libera-lo, fato este gravado em áudio pelos policiais.

O comerciante deve responder pelos crimes de, posse irregular de arma de fogo, danos materiais, corrupção ativa, fuga do local do acidente de transito e conduzir veículo sob a influência de álcool.

