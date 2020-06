/ / Treino em ‘casa’ do Cuiabá completa 30 dias visando Brasileirão, Copa Verde e do Brasil

De forma bem discreta, ao estilo implantado pela diretoria, o Cuiabá Esporte Clube já completa um mês de atividades após o término das férias coletivas, no fim do mês de abril. Ainda a espera de uma posição do governo do Estado e da prefeitura de Cuiabá quanto às recomendações para o futebol profissional na crise contra o avanço do coronavírus, o elenco de jogadores vem treinando por meio de vídeo.

A preparação física é passada aos atletas, que realizam as atividades simultaneamente em suas residências. São treinos acompanhados pelos profissionais responsáveis pela preparação física do ‘Dourado’.

A estratégia é como se fosse um dia normal de trabalho no Centro de Treinamento. Tem horário para começar e também para encerrar. É um torno de uma hora de atividade. Mesmo sem nada palpável para um retomada do futebol brasileiro com o avanço da doença em todo o Brasil, o Cuiabá está na lista dos poucos clubes do país que iniciou os trabalhos.

No calendário do atual campeão mato-grossense, consta o Campeonato Mato-grossense paralisado ainda na primeira quinzena de março, a disputa da Série B do Brasileirão, Copa Verde e ainda às oitavas de final da Copa do Brasil deste ano.

De forma antecipada, a diretoria está no mercado em busca de reforços. Já acertou os retornos do atacante Jenílson e do meia Felipe Marques. Ambos estavam no Novorizontino na disputa do Campeonato Paulista.