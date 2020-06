/ / Toda a sensualidade de Luana Mewes

Luana Mewes a cada dia mais gostosa! Exalando sensualidade, a loira lambuza todo o seu corpo com chocolate em um ensaio que vai entrar para a história… Esse mulherão confessou que nunca havia posado nua antes ("adorei a experiência e estou pronta pra outra"). Ela ainda deixou um recadinho especial para vocês: “essas fotos foram feitas com muito carinho para todos os internautas em especial os do Site Roteiro Noticias, beijos...

Matérias Relacionadas