/ / Sicoob doa R$15 mil para campanha Vem Ser Mais Solidário e ajuda três instituições filantrópicas

Quéren-Hapuque

|

Setasc/MT

A Cooperativa de Crédito Sicoob Credisul, a pedido da primeira-dama Virginia Mendes, realizou a doação de R$ 15 mil reais, depositados na conta corrente aberta exclusivamente para a campanha “Vem Ser Mais Solidário - MT unido contra o coronavírus”.

A ajuda possibilitou o atendimento a três instituições filantrópicas com a doação de cestas básicas.

A cooperativa de crédito participou da escolha e das entregas dos beneficiados. Foram doados 170 kits de alimentos e de produtos de limpeza para as entidades Sociedade Beneficente e Cultural de Proteção à Criança e Adolescente Nossa Casa, a Instituição Amor em Ação e a Associação Beneditina da Providência- Casa Irmã Faustina do Projeto Sonhar Brasil.

A doação do Sicoob integra o total de R$ 5 milhões que já foram arrecadados até o momento, pela campanha. E que é todo revertido para a compra de mais cestas básicas. A campanha tem como objetivo ajudar as famílias carentes e é realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e liderado voluntariamente pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.



A secretária adjunta de Cidadania da Setasc, Rosineide Porcionato, acompanhou o repasse dos mantimentos as entidades destacou a importância das parcerias para o fortalecimento e a continuidade da iniciativa que tem amparado famílias carentes.

“Em nome da primeira-dama, que fez a intermediação para que este recurso chegasse até a campanha, agradecemos pela disposição e apoio neste programa social. Temos a certeza que estas cestas farão a diferença nas mesas dos que mais necessitam neste momento”, afirmou.

A primeira-dama Virginia Mendes agradeceu ao Sicoob, em nome do diretor regional da instituição, Jessé Martins, por atender ao pedido e destacou que iniciativas assim reforçam ainda mais a campanha.

“Temos recebido muita ajuda e isso enche meu coração de gratidão. Muito obrigada ao Sicoob e a todos os cooperados por somarem conosco nesta corrente de amor e solidariedade ao próximo. Assim, com união, vamos conseguir alimentar mais de 1 milhão de pessoas em Mato Grosso. Que Deus abençoe a todos que estão nos ajudando”, afirmou.

O diretor regional do Sicoob Credisul, Jessé Martins, pontuou que o momento é de união de esforços. “Nós da Sicoob

“A Credisul atua com diversos princípios e um deles é a interação com as comunidades carentes. Recebemos um convite da primeira-dama para participar deste trabalho e viemos apoiar essa iniciativa extremamente necessária neste cenário de crise”, disse.

A Associação Beneditina da Providência- Casa Irmã Faustina do Projeto Sonha Brasil, que foi uma das beneficiadas, atende cerca de 150 meninas, com idades entre 08 e 16 anos, em atividades que promovam a inclusão digital, artesanato, dança, entre outras. A representante da entidade, Véra Lúcia, destacou a necessidade de ajuda neste momento de pandemia.

“As crianças e adolescentes têm ficado sem o suporte da entidade e os alimentos doados vão suprir essas necessidades. Neste período é bem oportuno esses alimentos. Vamos atender as famílias das nossas meninas assistidas na instituição e outras pessoas que moram na região e que se encontram necessitadas. Agradeço a primeira-dama a Setasc e a Sicoob que nos indicou”, comentou.

O presidente do Instituto Amor em Ação, Victor Hugo Senhorini, também agradeceu as doações recebidas. “Os alimentos vieram em um momento bem oportuno. Agradeço a primeira dama pela ajuda”.

A Campanha

Em pouco mais de dois meses a Campanha já distribuiu quase 60 mil cestas básicas às famílias carentes, sendo que 50 mil cestas foram adquiridas diretamente pelo Governo e 5 mil oriundas de doações de empresários e sociedade em geral.

A campanha possibilitou ainda a arrecadação de R$ 5 milhões em recursos depositados diretamente na conta bancária aberta exclusivamente para a ação. Esses recursos, somados ao investimento do Governo, vão se transformar em 230 mil cestas básicas, e possibilitar que mais de 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas em todo Mato Grosso. Em média, cada cesta alimenta uma família com cinco pessoas.

Se você quer doar alimentos e ou materiais de limpeza, pode procurar a Arena Pantanal, em Cuiabá. Quem preferir poderá doar recursos diretamente na conta bancária especial, aberta exclusivamente para isso: Banco do Brasil, agência 3834-2, conta corrente número 1.042.810-0 (CNPJ 03.507.415/0009-00). Todas as doações serão revertidas para compra de cestas básicas.