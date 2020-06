/ / Sesp atende Deputado Claudinei com viatura para PJC-MT de Paranatinga

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa

A nova viatura vai contribuir com o trabalho realizado pelos policiais civis do municípioA Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) atendeu indicação de n.º 563/2020 de autoria do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), com a entrega de viatura - modelo Hillux - que vai atender os trabalhos de policiais civis da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT) de Paranatinga (MT).De acordo com o investigador e chefe de operações da PJC, Valter Sérgio, a região de Paranatinga conta com estradas e acessos em situações precárias, em que a atividade policial se estende também aos distritos de Santiago do Norte e Salto da Alegria. “As estradas aqui, não estão em boas condições. E estávamos agora, trabalhando com carro baixo. Tanto que tinha certas diligências para atender que não conseguíamos fazer. Com este novo veículo, agora vai dar agilidade ao nosso trabalho”, explica o policial civil.TransporteO veículo pequeno citado por Valter foi emprestado pela Delegacia de Polícia do município de Primavera do Leste (MT) para atender os trabalhos da região. “Ficamos com veículo emprestado para não ficar de pé. Hoje, há sete policiais civis aqui. A viatura vai ajudar muito em relação ao acesso nos distritos de Paranatinga. A gente vê que não estamos sozinhos. Quando você tem vontade de trabalhar e consegue o apoio do deputado Claudinei. Gratificante! Ele teve uma votação expressiva aqui, ele tem um bom respeito e a gente fica muito feliz”, comenta.Deputado Claudinei atuou como delegado na PJC-MT por 18 anos, sendo que teve a oportunidade de trabalhar em Paranatinga. “Conheço a realidade da polícia civil. Senti na pele praticamente, as dificuldades de fazer um trabalho de excelência, mas o grande entrave era a falta de recursos materiais, equipamentos e viaturas. Hoje, busco com a força política contribuir de alguma forma com a segurança pública e, principalmente, com a sociedade que necessita da proteção. Agradeço mais uma vez, a Sesp por atender essa indicação. Paranatinga é um município extenso e os policiais ainda tem que atender dois distritos”, ressalva o parlamentar.Região - Paranatinga conta com uma população de cerca de 20 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município fica a uma distância de aproximadamente 338 km da capital de Cuiabá (MT). Em relação aos distritos de Santiago do Norte e Salto da Alegria, a distância é, respectivamente, em média de 158 km e 192 km.