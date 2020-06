/ / Profissionais serão capacitados para a instalação do "kit gás" em veículos

A ação faz parte do planejamento para ampliar o uso do gás natural no Estado, após a MT Gás ter firmado um contrato para fornecimento do combustível

Lorena Bruschi

Secom-MT

Por meio de uma parceria entre a Companhia Mato-Grossense de Gás (MT Gás) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), dez turmas de mecânicos serão capacitadas para a conversão de veículos com uso do Gás Natural Veicular (GNV). A ação faz parte do planejamento para ampliar o uso do gás natural no Estado, após a estatal ter firmado um contrato para fornecimento do combustível de forma ininterrupta por dez anos.

Conforme o presidente da MT Gás, Rafael Reis, a capacitação inclui a área de conservação, manutenção e instalação dos chamados "kit gás", que possibilitam que os veículos possam utilizar o GNV como combustível e obter economia financeira pelo custo baixo e alto rendimento do gás.

Com o objetivo de tornar a MT Gás independente do orçamento do Estado, a empresa buscou novos investidores para a área de conversão de veículos, com o compromisso de auxiliar na capacitação de mão de obra.

"Serão beneficiados tanto carros pequenos, quanto veículos de transportadoras, que fazem entrega de mercadorias dentro dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. É imprescindível que tenhamos mão de obra qualificada para atender à crescente demanda pelo uso do gás natural, principalmente no momento pós pandemia", explica o presidente.

A diretora regional do Senai MT, Lélia Brun, avalia que a parceria para fomento da cadeia do gás contribui amplamente com o desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso, e que a capacitação irá suprir uma demanda local de profissionais.

“Há mais de dois anos estabelecemos uma parceria com a MT Gás, por meio do Instituto Senai de Tecnologia, para fornecer todo o suporte tecnológico necessário. Sabemos o quanto a questão energética impacta consideravelmente a competitividade da indústria estadual. Tanto, que um estudo em conjunto mostrou a relevância dessa alternativa energética do gás natural proveniente da Bolívia para desenvolver o setor", afirma.

Com a assinatura do Termo de Cooperação, cada entidade arcará com metade dos custos da capacitação. A MT Gás irá fazer o comodato de dois kits GNV para a utilização nas salas de aula do Senai durante o curso. A cooperação está sendo conduzida pelas diretorias Administrativa e Comercial da MT Gás.

Os 16 mecânicos que participarão da primeira turma já têm emprego garantido em uma nova empresa do ramo. As aulas práticas e teóricas começarão ainda em junho de 2020.