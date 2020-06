/ / PRF apreende caminhão com madeira ilegal na BR-163 em Sinop

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã de domingo (31/05), um Scania T113 branco, com placas do Paraná, carregando cerca de 38,22 m³ de madeira ilegal. O motorista, de 44 anos, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos necessários. A ação foi registrada na BR-163.

De acordo com a assessoria, a equipe que fazia fiscalização deu ordem de para ao veículo, que transportava madeira serrada oriunda de Novo Progresso (PA), e tinha como destino Guaíra (PR).

Os policiais solicitaram a documentação da carga sendo entregue somente a nota fiscal. O condutor não apresentou Guia Florestal, tornando assim o transporte da madeira ilegal.

Com isso, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência e enviado para o Ministério Publico Estadual com cópia para Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A ação faz parte da Operação Tamoio.

Conforme já foi noticiado, na última quarta-feira o Exército Brasileiro, secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Força Nacional resultou na descoberta de uma área de desmatamento ilegal em região de proteção ambiental no município de Feliz Natal (131 quilômetros de Sinop). Os agentes apreenderam madeira e não foi confirmado se ocorreram prisões durante a ação.