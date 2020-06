/ / Presidente do Nova Mutum afirma que tem até dezembro para concluir Mato-grossense

O presidente do Nova Mutum, o empresário Anir Coimbra, sinalizou para uma possibilidade do Campeonato Mato-grossense deste ano ser retomado mais próximo do fim da atual temporada. O dirigente disse que já foi sondado por parte da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) do Estadual ser retomado no último trimestre deste ano.

Isto é, a partir de setembro, período esperado pelas autoridades de saúde do Brasil pela diminuição nos casos e óbitos pela contaminação do novo coronavírus.

O diretor de Competições da federação Diogo Carvalho chegou a dizer que o torneio pode ser encerrado até o mês de dezembro, mas Coimbra prevê que na possível retomada não poderá contar com elenco todo. “Acho que voltará só metade dos jogadores. Outra parte não voltará mais”, lamenta o dirigente do Mutum.