/ / Presidente da FMF descarta cancelamento do Campeonato Mato-grossense

O presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Aron Dresch, não abre mão de encerrar o Campeonato Mato-grossense da Primeira Divisão desta temporada dentro das quatro linhas. Irredutível para que a bola volte a rolar independentemente do período, ele não hesita em garantir que cancelar o Estadual ‘está fora de qualquer cogitação’. Nos bastidores, há alguns dirigentes clubistas que torcem pelo cancelamento do torneio, paralisado em março, quando iniciou a proliferação da pandemia do novo coronavírus.

Dado por cancelado, o campeonato salvaria o Mixto, que terminou na nona e penúltima colocação da chave única com cinco pontos e o Araguaia, lanterna com apenas três pontos.

Para o dirigente, neste momento de tensão por causa no aumento de óbitos em Mato Grosso por causa do vírus, é preciso ter paciência e esperar pelas autoridades da área de saúde do Brasil. “Está fora de cogitação darmos por cancelado o Campeonato Mato-grossense de 2020. Não abro mão de encerrar o Estadual dentro de casa, com ou sem torcida”, afirmou

A maior preocupação de Dresch é como a federação local fará a indicação dos representantes de Mato Grosso para a Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série D, torneios marcados para a próxima temporada. Ele descarta usar a Copa FMF como torneio seletivo. A disputa sempre ocorre em setembro.