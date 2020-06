/ / Polícia pega três acusados de tráfico de drogas em Guarantã do Norte

O grupo do Comando de Ações Rápidas (CAR) prendeu dois homens e apreendeu um adolescente com porções de maconha, na rua dos Cajueiros, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), neste final semana. Eles estavam GM Celta preto, onde foram encontrados os entorpecentes.

Consta no boletim, que os policiais faziam abordagem. Após buscas, foi identificado no compartimento de proteção do cambio duas porções da droga. Os policiais ainda constataram que o motorista estava embriagado. Ele se negou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro).

Os suspeitos foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.