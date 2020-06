/ / Policia de Guarantã do Norte prende elemento que furtou motocicleta em alta Floresta

Polícia Judiciária Civil em operação conjunta com a Polícia Militar, de Guarantã do Norte/MT , prenderam na noite de Quinta-Feira (25/06), um suspeito do cometimento de um furto e um roubo na cidade de Alta Floresta/MT.





Na manhã da última quinta-feira, a PJC recebeu informações que um suspeito do cometimento de um furto a uma motocicleta e logo depois um roubo, em um mercado na cidade de Alta Floresta e em seguida teria vindo para Guarantã do Norte onde estaria escondido.





Os investigadores então iniciaram diligências no intuito de localizar o suspeito, sendo que foi apurado que o suspeito estava em uma residência nessa cidade. Foi solicitado apoio da polícia militar sendo o suspeito encontrado e a motocicleta recuperada.





O suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito pelos crimes de roubo e furto.

Da Assessoria da PJC/Redação