/ / PM lança operação para prevenção e repressão à criminalidade em Mato Grosso

A Polícia Militar lançou, esta manha, a ‘Operação Corpus Christi’, uma ação que será desenvolvida em todo o Estado de Mato Grosso até a noite de domingo e levará às ruas um reforço de mais de 1,2 mil policiais. Em Cuiabá o lançamento foi realizado, na Praça da Nascente, no bairro Morada do Ouro. Desse local os policiais saíram às ruas para o policiamento de prevenção e repressão à criminalidade e de reforço da fiscalização das medidas de prevenção ao coronavírus.

No caso específico da pandemia de Covid-19, o trabalho da PM inclui atenção ao uso obrigatório de máscara, respeito ao distanciamento social, proibição de aglomerações e festas clandestinas, verificação do horário de funcionamento e os tipos de atividades comerciais que estão permitidas

O tenente-coronel Fernando Augustinho Galindo, comandante do 3º Batalhão em Cuiabá e coordenador da ‘Corpus Christi’ nesse primeiro dia de feriado prolongado, explicou que essa operação é uma extensão da ‘Dispersão II’, que está já curso há mais de 30 dias.

De acordo com TC Fernando, durante os quatro dias de feriado prolongado os policiais estarão ainda mais atentos à movimentação nas agências bancárias em função do pagamento dos salários dos servidores públicos, ou seja, de mais dinheiro circulando e dos riscos do aumento de práticas criminosas. E ainda, fiscalizando as medidas de prevenção ao coronavírus. Os policiais vão atuar preventivamente, mas também reprimir aglomerações, festas clandestinas, entre outras atividades proibidas.

O tenente-coronel Fernando fez um apelo à população: “Ainda observamos pessoas sem máscara, mas quero dizer que as medidas de prevenção, como o uso de máscara, o distanciamento social, não fazermos festas, nem aglomerações e ficar em casa, saindo só para situações de extrema necessidade, são necessárias para superarmos o vírus e a Covid -19”.