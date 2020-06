/ / PM de Paranatinga recebe viatura com o apoio do Delegado Claudinei

Os integrantes da 3° Companhia de Polícia Militar de Paranatinga (MT) receberam com satisfação uma camionete do modelo Hillux com tração 4×4 na sede da instituição. Este benefício foi concretizado devido a indicação de nº 1.798/2020 do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) para a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT).

O capitão comandante João Batista Farias contou que um dos desafios que a polícia militar enfrenta é o atendimento para a comunidade rural devido a extensão territorial de Paranatinga ser de cerca de 24 mil km². “Agora, temos uma viatura para atender a área rural. Temos localidades com cerca de 300 km de distância da cidade de Paranatinga. Quem ganha com este veículo são os munícipes”, expõe.

Desde os políticos à sociedade civil organizada foram responsáveis em concretizar a aquisição da viatura, comenta Farias. “A Feconseg (Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança) nos ajudou muito, que é uma entidade essencial para o trabalho da polícia militar, tanto na parte da fiscalização, como também, traz recursos e meios para atender melhor a nossa sociedade. Agradecer em especial, ao deputado Delegado Claudinei que não mediu esforços para trazer essa viatura para cá”, diz o capitão.

O deputado Claudinei conta que realmente é uma área extensa a região de Paranatinga e os distritos de Santiago do Norte e Gaúcha do Norte têm a malha viária com áreas de difícil acesso. “Com essa viatura, a polícia militar vai conseguir atender com mais agilidade e eficiência, principalmente a área rural. Parabenizo a todos envolvidos. Agora, essa camionete vai dar continuidade aos trabalhos da patrulha rural, ostensiva e preventiva. Este não é só fruto da classe política, como, também, da sociedade e Feconseg que ajudaram a concretizar este benefício. A gente fez toda movimentação junto com a Sesp e reiteramos a necessidade deste veículo para Paranatinga. Estamos muito felizes”, explica o parlamentar.

Região – Paranatinga conta com uma população de cerca de 20 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município fica a uma distância de aproximadamente 338 km da capital de Cuiabá (MT). Em relação aos distritos de Santiago do Norte e Salto da Alegria, a distância é, respectivamente, em média de 158 km e 192 km.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa