/ / PAC 2018: Mato Grosso tem 209.928 ocupados em atividades comerciais

Do total de 209.928 pessoas ocupadas em Mato Grosso, 28.070 estavam no comércio de veículos, peças e motocicletas, 36.701 no comércio por atacado e 145.157 no comércio varejista. A receita bruta de revenda e de comissões sobre vendas no estado aumentou de R$ 36,9 bilhões para R$ 127,7 bilhões entre 2009 e 2018. Os salários, retiradas e outras remunerações passaram de R$ 1,6 bilhão para R$ 5,1 bilhões.