/ / Obras da Rodovia MT- 419 que liga Guarantã do Norte a Novo Mundo são retomadas com indicação do Delegado Claudinei

A Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra-MT) realiza a recuperação asfáltica de aproximadamente 10 quilômetros, na rodovia MT-419, localizada entre os municípios mato-grossenses de Guarantã do Norte e Novo Mundo. Essa obra atende a solicitação do deputado Delegado Claudinei (PSL) com a indicação de n.º 1.898/2020 que, também, aponta a necessidade de aterro nas cabeceiras da ponte sobre o rio Braço Norte.

“Agradeço a Sinfra por atender mais uma demanda apresentada ao governo estadual. Essa é uma obra que está sendo retomada, sendo que ficou cerca de um ano paralisada. Tanto que nesta rodovia chegou a ser concluída a obra de construção de ponte de concreto sobre o rio Braço Norte, só que ainda falta o aterro das cabeceiras da ponte para que os carros já pudessem trafegar com segurança. Ficamos satisfeitos por viabilizar uma parte da nossa solicitação que que é importante para a população, como, também, vai contribuir com a economia do nosso Estado”, posiciona Delegado Claudinei.

Situação da Rodovia

Para o morador e presidente do Partido Social Liberal (PSL) de Novo Mundo, Cleber Valsoler, a situação da via da MT-419 era bastante precária, o que causava muito desconforto para os moradores devido ao excesso de poeira e prejuízos com estragos de carros. “Realmente inconcebível e inacreditável a situação dessa estrada anteriormente, em que o povo vinha sofrendo. Era muito descaso”, relembra.

Ele conta que a cidade de Novo Mundo tem as suas vantagens por proporcionar que a população tenha meios para geração de renda, como, também, é beneficiada pelo Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fetab). “Hoje, com as obras reiniciadas a todo vapor, gerou uma nova perspectiva e um novo contentamento de todos para que possamos definitivamente termos acesso às cidades vizinhas com mais segurança. Tranquilidade na trafegabilidade e o fim do sofrimento da a população devido a poeira. Agradeço ao nobre deputado Claudinei, fiz cobranças a ele e ele esteve sempre empenhado em buscar soluções para a nossa região”, agradece Cleber.

Localidade – A distância entre os municípios de Novo Mundo e Guarantã do Norte é de cerca de 244 km.

