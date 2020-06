/ / OBRA DE CINCO MILHÕES DE REAIS PARA O BAIRRO AEROPORTO SERÁ LICITADA NESTA SEXTA-FEIRA

Ao todo 16 ruas e travessas serão contempladas com 36.178,54 m² de pavimentação asfáltica, 3.864 metros de drenagem, 9.284,53 metros de meio fio e 10.931,34 m² de calçadas. Totalizando o valor de aproximadamente cinco milhões de reais. O valor exato será publicado na homologação do processo licitatório.

Os recursos estão sendo captados através do Programa de Financiamento de mobilidade urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional “Avançar Cidade” através de parceria com a Caixa Econômica Federal.