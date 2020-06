/ / Nota MT já repassou mais de R$ 1 milhão para instituições filantrópicas, APAE de Guarantã do Norte recebeu R$ 15. 300

Foram beneficiadas 141 entidades de 58 municípios

O Programa Nota MT, que completou um ano de lançamento no dia 17 deste mês, não fez somente a alegria de 8.039 consumidores premiados em 116 dos 141 municípios de Mato Grosso. Ele ajudou também a 141 entidades sociais de 58 municípios, que receberam a quantia de R$ 1.030.000,00, correspondentes a 20% das premiações pagas.

Atualmente existem 176 instituições filantrópicas cadastradas junto à Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania (Setasc). Ao fazer seu cadastro no Programa Nota MT, os consumidores indicam a entidade a ser beneficiada caso sejam sorteados. Esta por sua vez precisa estar cadastrada na Setasc para receber sua parte na premiação.

Os sorteios do Nota MT estão suspensos desde março, quando a Caixa Econômica em razão da pandemia da Covid-19, paralisou as extrações da Loteria Federal. A retomada dos sorteios deve ocorrer no próximo mês de julho, com o primeiro concurso no dia 09. Esta semana a Secretaria de Fazenda deve publicar a portaria com as novas datas dos sorteios. Mesmo sem os sorteios, as notas emitidas com CPF continuarão valendo para as premiações futuras.

“O Nota MT vai continuar premiando normalmente os contribuintes cadastrados que pedirem para colocar o CPF nas suas notas de compras. As notas solicitadas e inseridas no programa nesse período de suspensão continuarão tendo validade, confirma o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

Ajuda importante

Até agora a Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (ACCC), com sede em Cuiabá, é a entidade mais indicada pelos sorteados. Ela já recebeu R$ 249.2 mil no total. Em seguida vem o Hospital do Câncer de Mato Grosso, com R$ 123.8 mil recebidos.

Sobre os recursos recebidos do Nota MT, o presidente da AACC Benildes Firmo comentou: “Estes recursos vem a fortalecer o atendimento da instituição as nossas crianças e adolescentes com câncer. Queremos externar ao Governo de Mato Grosso a nossa mais profunda gratidão, por essa iniciativa de inserir as nossas instituições neste projeto”.

Fora do eixo Cuiabá–Várzea Grande, a instituição que mais recebeu recursos do programa foi a Associação Protetora dos Animais, localizada em Sinop. A entidade foi beneficiada com R$ 27.1 mil.

Um exemplo que merece ser destacado de ação coletiva dentro do programa, é o que foi feito pela APAE de Guarantã do Norte, que atende cerca de 60 pessoas entre crianças e adultos. Desde o lançamento do projeto, um intenso trabalho de conscientização para adesão ao Nota MT foi realizado na cidade, que conta com cerca de 35 mil habitantes, localizada no extremo Norte do Estado, na divisa com o Pará.

Essa ação resultou em 134 indicações da Apae do município. Entre esses contribuintes premiados existem também moradores de municípios como Novo Mundo, Colíder, Peixoto de Azevedo, Sinop, Matupá, Cuiabá e Alta Floresta.

Nos 11 sorteios já realizados a APAE Guarantã do Norte, que atende cerca de 60 pessoas entre crianças e adultos recebeu R$ 15. 300. Com o dinheiro já repassado a instituição construiu um banheiro adaptado para crianças de zero a 13 anos, ampliou a área do almoxarifado, comprou equipamentos, reformou um dos veículos, e restaurou e pintou as mesas e cadeiras usadas pelas crianças em suas atividades.

Roseli Cristina Sala, diretora da APAE de Guarantã do Norte conta como os recursos recebidos foram aplicados. ”Foi fundamental para que pudéssemos cada vez mais aumentar a qualidade vida dos nossos alunos, das nossas crianças. Com esse dinheiro nós conseguimos arrumar salas, banheiro, reforma de veículos pagamento de profissionais. Sem esses 15 mil e 300 reais não teríamos atingir objetivos que atingimos, sem esse programa. O programa nota MT veio para ajudar as instituições”.

Cadastro das entidades

Para participar do Nota MT, as entidades precisam estar cadastradas no banco de dados da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania (Setasc). No cadastro, as entidades precisam informar os nomes dos presidentes ou responsáveis, telefones, e-mails e público-alvo, como instituições que atendam majoritariamente pessoas em vulnerabilidade social, indígenas e quilombolas, por exemplo.

As instituições e/ou associações interessadas em fazer parte do banco de dados, ou atualizar informações, devem mandar um e-mail para o endereço: gabinetesac@setasc.mt.gov.br/ colocar no título “Atualização Cadastral – Nome da entidade” ou acessar a página virtual da Setasc.

Outras duas opções: ligar no telefone (65) 3613-4705 ou ainda procurar a Secretaria, no setor Cidadania e Inclusão Socioprodutiva, e atualizar pessoalmente. O endereço da Setasc é Rua Júlio Domingos de Campos, nº 100, Centro Político Administrativo (CPA), em Cuiabá.