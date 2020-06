/ / MT Hemocentro destaca importância de doadores no Dia Mundial do Doador de Sangue

A data de 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorada todos os anos com programação especial, neste ano será lembrada pelo MT Hemocentro sem evento público devido à pandemia. Entretanto, o banco de sangue trabalha a divulgação nos meios de comunicação e nas redes sociais para sensibilizar a sociedade sobre a importância de doar sangue mesmo em época de isolamento social.

Para manter o estoque de bolsas de sangue e de seus derivados para suprir as demandas de hospitais e prontos-socorros, o banco de sangue se preparou para atender os doadores sem colocar em risco a saúde de quem doa e de quem realiza o serviço de coleta ou tratamento do sangue doado.

Em meio à Covid-19, o MT Hemocentro registrou uma média de 1.100 bolsas coletadas de doadores voluntários de sangue por mês. O número de pacientes mensalmente atendidos varia de acordo com os tipos de atendimentos, que vão desde a aplicação de medicamentos, como transfusão de hemocomponentes e hemoderivados, consultas especializadas, consultas com equipe multiprofissional; sendo a média de 2.000 atendimentos por mês.

O doador é cadastrado (por isso, é necessário levar um documento oficial com foto) e encaminhado para o teste de anemia e verificação do pulso, pressão arterial, temperatura e peso. Feito isso, o doador é direcionado à entrevista de forma individual e sigilosa. Se o doador estiver apto para doar sangue, ele irá para a coleta. A coleta de sangue dura no máximo 15 minutos. No fim, o doador irá receber hidratação e lanche.