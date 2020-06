/ / Motociclista bate violentamente após veículo invadir sua preferencial em Guarantã do Norte

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda XRE e um Peugeot 206, aconteceu no inicio da noite da sexta-feira(12/06/20), no cruzamento da Avenida José Nelson Coutinho com a rua dos pequizeiros.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo Peugeot invadiu a preferencial do motociclista que seguia na avenida José Nelson Coutinho sentido Matupá. O motociclista que provavelmente estava em alta velocidade atingiu a parte lateral da frente do veículo Peugeot.

Com o impacto o motociclista foi arremessado há aproximadamente 15 metros.

O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente socorreu a vítima para hospital Municipal de Guarantã do Norte.

Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

Por O território