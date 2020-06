/ / Motivado para a sua terceira passagem no Avaí, Renato enaltece evolução da estrutura do clube e elogia qualidade do elenco

São 89 jogos, 19 gols e 16 assistências. Renato tem história com a camisa do Avaí. Foram dois acessos (2016 e 2018). Chegou como lateral-direito na sua primeira passagem e no último dia 28 de maio foi apresentado como atacante.





Não foi apenas a posição de Renato que mudou. Com experiências em clubes importantes do futebol brasileiro, entre eles: Sport, Fluminense e Ceará, o versátil jogador fez questão de enaltecer a evolução estrutural do Avaí. “Em relação a 2016, na primeira passagem, vejo um Avaí totalmente diferente no aspecto estrutural. Departamento médico e de fisioterapia, além da academia com novos aparelhos, muito mudados e para melhor. Essa ótima estrutura ajuda muito para prevenir lesões e quem ganha com isso é o time que pode contar ao máximo com os seus jogadores em alto nível”, opinou Renato, que tem 30 anos.





Como não pode ser inscrito no Campeonato Catarinense de 2020 por já ter participado da competição pela Chapecoense, Renato está aproveitando ao máximo a estrutura azurra visando a Série B. “Tive que passar por um período de treinamento online, depois realizei os testes de Covid-19 e só quando foi diagnosticado que estava bem é que comecei a treinar com o restante do elenco. Os profissionais da fisiologia estão fazendo um trabalho comigo para chegar bem na disputa da Série B. Tenho um carinho muito grande pelo Avaí, pelos funcionários e pela cidade de Florianópolis. Sou feliz aqui e voltei para buscar o meu terceiro acesso”, admitiu o versátil atleta.





Além do retorno de Renato, o Avaí também anunciou neste período da pandemia a chegada do experiente Ralf. O Leão tem um elenco repleto de jogadores vitoriosos e isso foi enaltecido por Renato. “Se for analisar o currículo dos jogadores do nosso elenco é possível ver que a maioria jogou por clubes grandes e tiveram conquistas. Além disso, vejo um grupo com boas opções em todas as posições. Quem ganha com isso é o nosso treinador, Rodrigo Santana. Esperamos que todos possam corresponder a altura e que assim possamos conquistar os nossos objetivos”, finalizou.







Fotos: André Palma/Avaí

Assessor de Imprensa