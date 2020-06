/ / Missão Boa Notícia propaga o evangelho através do CLF - Congresso de líderes Cristãos

Acontecerá no dia 13 de junho, às 10:00, o CLF Brasil ON LINE 2020 – Congresso de Líderes Cristãos, pela plataforma Zoom. Espera-se em média 500 participantes, entre eles pastores e lideranças de vários ministérios. O anfitrião do evento será o Pastor José Kim, presidente da Missão Boa Notícia no Brasil.





Por causa da situação que estamos vivendo atualmente, pessoas estão com seus corações mais frágeis e em desespero. Por meio deste CLF queremos preparar os nossos corações para um grande evento ONLINE com pastores do mundo inteiro e voltar os nossos corações à Deus.





No entanto, existem muitas pessoas que não estão livres do pecado. Esta igreja não é capaz de salvar as pessoas do pecado, e elas estão fluindo em direção ao materialismo e mantendo sua autoridade. Isso levou as igrejas a se separarem, e tornou-se comum as pessoas condenarem outros como hereges sempre que diferem deles. Eles não têm padrões bíblicos e estão fazendo “caça às bruxas” ao condenar outros como hereges.

É por isso que a Missão Boa Notícia, liderada pelo Pastor Ock Soo Park, estabeleceu o CLF porque sentiram a necessidade da verdadeira reforma e renovação espiritual e para os ministros de todo o mundo perceberem a verdade e a graça da redenção de Cristo. Então, esperamos que esses ministros testifiquem esse verdadeiro Evangelho até os confins do mundo.





Apreciamos o fato de que mais ministros estão se unindo ao CLF a cada ano, e qualquer ministro com a vontade de espalhar o verdadeiro Evangelho baseado na Bíblia, em que nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo, é bem-vindo. Espero que todos os ministros estejam conosco nesta preciosa bênção de Deus, enquanto pregam com ousadia o verdadeiro Evangelho. O CLF testificará o Evangelho até que ministros de todo o mundo superem os muros de denominações e corpos religiosos e se unam na espiritualidade do Evangelho autêntico, até que Jesus volte.

Da Assessoria