/ / Mato Grosso registra 425 focos de queimada em 7 dias

O período de seca mal começou em Mato Grosso e as queimadas já estão sendo registradas. De 1º a 7 de junho foram 425 focos de queimadas, sendo a maior parte na Amazônia, que teve 297 pontos de fogo. Os registros são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).





No país, dos 10 municípios no país com mais focos de fogo, 7 são de Mato Grosso. Feliz Natal (536 km ao norte da Capital), com 33 pontos de fogo.









Mas também estão no ranking dos 10 municípios com mais queimadas nos 7 primeiros dias de junho Marcelândia (710 km ao norte), União do Sul(719 km ao norte), Ipiranga do Norte(530 km ao norte), Luciara (1.166 km a noroeste), Tabaporã (643 km a médio-norte) e Nova Maringá (400 km a médio-norte).





Também foram registrados focos de queimadas em áreas indígenas como o Parque do Xingu e as terras indígenas Bakairi, Paresi, Parabubure, Enawen^w-Nawe e Kayabi.

Por Thalyta Amaral