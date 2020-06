/ / Jogador mato-grossense é integrado ao elenco profissional do Santos

O meia Ivonei Junior da Silva Rabelo, de 18 anos, foi integrado ao elenco profissional do Santos Futebol Clube. Considerado uma das principais joias do alvinegro praiano, o jovem natural de Rondonópolis chamou atenção do técnico Jesualdo Ferreira, e deve estrear na equipe profissional assim que o futebol for retomado.

O atleta está no Peixe há sete anos e começou a se destacar já na categoria sub-15. No início deste ano, foi um dos principais nomes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então passou a participar dos treinos com o time principal e chegou, inclusive, a ser relacionado para o último jogo disputado, contra o São Paulo, mas não entrou em campo.

Em outubro de 2018 o jovem renovou o vínculo contratual com o Santos até 2023. Com a assinatura do contrato, a multa rescisória passou a ser de aproximadamente 100 milhões de euros (mais de R$ 600 milhões na cotação atual).

Em entrevista à série DNA, criada e reproduzida nas redes sociais do Santos, Ivonei disse que pretende jogar no time profissional e “se o professor precisar eu estou à disposição, eu vou dar o meu melhor, puxar minha responsabilidade como fiz na base, e estou preparado”.

“Quando cheguei eu sonhava (em chegar no profissional), mas não imaginei que fosse tão rápido, lá pelos 20 anos e não agora. Quando recebi a notícia fiquei muito feliz. Vim do Mato Grosso, cheguei com 11 anos, eu e meu pai, não tínhamos muita condição, morava numa pousada. Às vezes meu pai ficava sem comer, eu tinha minha alimentação no Santos”, disse o jovem.

Ivonei também acrescentou que “por ver aquelas coisas me motivou a correr ainda mais atrás dos meus sonhos”. “Quando cheguei aqui vi que tinha uma responsabilidade a mais por jogar no Santos e de dar uma condição melhor para minha família. Graças a Deus estou no caminho certo”.