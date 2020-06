/ / Jesus, o verdadeiro Libertador e a Esperança Divina

Paiva Netto

“Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”

(II Paulo aos Coríntios, 3:17)

Liberdade e Esperança são dois valores dos quais a criatura humana não pode abrir mão. Deve, contudo, saber honrar o primeiro para ser merecedora permanente das dádivas do segundo.

O grande poeta e veterano Legionário da Boa Vontade de Deus dr. Mario Bogéa Nogueira da Cruz (1925-2012), de São Luís do Maranhão, a Atenas brasileira, declarou: “ Ter liberdade é viver a Lei de Deus” .

O vate estava certíssimo, porque a Liberdade Divina não é coercitiva, porquanto nasce do Espírito esclarecido do ser humano. Sem Amor (que é Deus) e Verdade (que é a Sua Palavra), não haverá autonomia real. Daí nossa Bandeira ser o Novo Mandamento de Jesus:

— Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo Amor uns pelos outros. (...) Não há maior Amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. (...) Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, Eu também vos amo. Permanecei no meu Amor (Evangelho, segundo João, 13:34 e 35; e 15:13 e 9).

Já disse e repito: O Amor Fraterno é um dos mais potentes dispositivos da Justiça Divina. Trata-se da mais inteligente Política. Nossa missão é, pois, por intermédio da Mídia da Boa Vontade — a Comunicação 100% Jesus —, levantar as Almas sofredoras (porque os mortos não morrem) e os seres humanos do cativeiro da ignorância dos assuntos concernentes à Sabedoria Celeste, para elevá-los a um novo e amplíssimo sentido de emancipação. Por isso, ensinou o Cristo: “ Conhecereis a Verdade [de Deus], e a Verdade [de Deus] vos libertará” (Evangelho, segundo João, 8:32).