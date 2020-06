/ / Jenison valoriza retorno aos treinos com o Cuiabá e elogia medidas adotadas pelo clube

Após realizar testes de Covid-19 em atletas e funcionários, o Cuiabá retornou aos treinos presenciais na última segunda-feira (15). Uma das principais contratações do Dourado para a sequência da temporada, o atacante Jenison valoriza a retomada das atividades.





“Apesar de ser um pouco diferente daquilo que estamos acostumados, é bom voltar a viver essa rotina no clube. O Cuiabá tem nos fornecido toda a estrutura e estamos conseguindo trabalhar em segurança. Realizamos testes de Covid-19 e temos treinado em grupos separados, tomando todos os cuidados de higiene e distanciamento social”, ressaltou o jogador, que retorna ao clube após passagem marcante em 2018, quando foi campeão estadual e conquistou o acesso para a Série B.





Enquanto aguardava o retorno aos treinos presenciais, Jenison seguiu realizando exercícios em casa. Para isso, contou com a a supervisão da comissão técnica do Cuiabá. Satisfeito com os resultados obtidos no período de quarentena, o atacante projeta a volta do futebol.





“Busquei manter uma rotina de treinos em casa e realizei os exercícios com a supervisão da comissão técnica. O corpo é o meu instrumento de trabalho e preciso estar bem fisicamente. Creio que deu certo. Agora é seguir trabalhando para chegar na melhor condição possível quando o futebol voltar. Fico na torcida para que as coisas melhorem em breve”, concluiu o atleta, de 29 anos, que no início da temporada disputou o Campeonato Paulista pelo Novorizontino.





Líder da primeira fase, o Cuiabá irá enfrentar o Luverdense nas quartas de final do Campeonato Mato-grossense. Com o torneio suspenso desde março, as datas dos confrontos ainda não foram definidas.

Foto Anexada:

Pedro Lima/Cuiabá

Assessor de Imprensa