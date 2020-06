/ / Indicação de Delegado Claudinei garante UTI Móvel para Colíder

A Secretaria de Estado de Saúde atendeu o pedido do parlamentar com a aquisição de ambulância para atender a rede pública de saúde





A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Ses-MT) realizou a aquisição de ambulâncias para atender alguns municípios do estado. Uma destas cidades contempladas foi Colíder (MT) que fica localizada a uma distância de cerca de 630 km da capital de Cuiabá (MT). Este benefício faz parte de uma solicitação feita pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) por meio da indicação de n.º 4039/2019 que foi direcionada ao órgão estadual.





“Mais uma indicação nossa foi atendida pelo governo estadual. Dessa vez, a cidade beneficiada foi Colíder que receberá ambulância para atender a saúde pública do município. Essa unidade móvel vai reforçar bastante a saúde e ainda mais este período de pandemia do novo coronavírus. Seguimos trabalhando para atender as necessidades dos cidadãos e municípios mato-grossenses”, posiciona o parlamentar.





Com a situação da pandemia da Covid-19, o governo estadual providenciou a compra em caráter de urgência de 44 unidades de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com custo total de cerca de R$ 9,5 milhões. Os veículos serão distribuídos para hospitais regionais e unidades especializadas da área de saúde.





A cidade de Colíder conta com um Hospital Regional que atende também os municípios da região norte de Mato Grosso, por meio da Central de Regulação, que são Nova Santa Helena, Itaúba, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita e Marcelândia.





Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa