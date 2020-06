/ / Igreja Batista da Lagoinha participa do CLF - Congresso Global de Pastores e Líderes Cristãos - Realizado pelo pastor sul coreano Ock Soo Park

O pastor demonstrou seu ponto de vista, dizendo que devemos nos organizar para que tenhamos respostas assertivas, e concluiu concordando com a fala do pastor Ock Soo Park: “A Bíblia tem todas as respostas para as questões da humanidade”. “Este congresso veio em muito boa hora. Contem conosco. No que humildemente pudermos ajudar, dentro do limite somar, estamos à disposição, Deus abençoe a todos”.