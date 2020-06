/ / Guarantã do Norte investe R$ quatro milhões em máquinas e equipamentos

Pelos processos licitatórios homologados e adesões de atas o município está adquirindo duas motoniveladoras marca New Holland; três caminhões caçamba truck zero km da marca Wolkswagem; uma pá carregadeira marca Komatsu; um rolo compactador (tipo pé de carneiro) marca DNAPAC; um rolo compactador cilindro com vibrador individual marca Romanelli; uma retroescavadeira 4 x 4; uma extrusora para fabricar meio fio; um aspergidor de asfalto hidrostático marca Romanelli; um distribuidor de agregado marca Romanelli; uma vassoura mecânica rebocável marca Romanelli; Uma usina de pré misturado marca Romanelli. Esta marcada para o próximo dia 29 de junho o processo licitatório para registro de preço para aquisição de uma fábrica de tubos de concreto. Os custos destes equipamentos totalizam R$ 4.031.000,00 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E UM MIL REAIS)

Pelos processos licitatórios homologados e adesões de atas o município está adquirindo duas motoniveladoras marca New Holland; três caminhões caçamba truck zero km da marca Wolkswagem; uma pá carregadeira marca Komatsu; um rolo compactador (tipo pé de carneiro) marca DNAPAC; um rolo compactador cilindro com vibrador individual marca Romanelli; uma retroescavadeira 4 x 4; uma extrusora para fabricar meio fio; um aspergidor de asfalto hidrostático marca Romanelli; um distribuidor de agregado marca Romanelli; uma vassoura mecânica rebocável marca Romanelli; Uma usina de pré misturado marca Romanelli. Esta marcada para o próximo dia 29 de junho o processo licitatório para registro de preço para aquisição de uma fábrica de tubos de concreto. Os custos destes equipamentos totalizam R$ 4.031.000,00 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E UM MIL REAIS)





“Ao longo de toda nossa administração procuramos revitalizar a secretaria de infraestrutura fizemos aquisição de novos caminhões, pá carregadeira, motoniveladora e diversos outros equipamentos. A demanda do nosso município é muito grande tanto na zona rural como urbana. Esses equipamentos adquiridos têm por finalidade colocar em prática a nossa proposta, que alias já estamos executando que é a própria prefeitura executar as pavimentações asfálticas urbanas. Por outro lado também estamos revigorando a capacidade da secretaria poder atender melhor as demandas da zona rural. São investimentos importantíssimos para a administração municipal poder atender com mais eficiência as demandas do nosso município.” Explicou o prefeito Érico Stevan Gonçalves.