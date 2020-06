/ / GUARANTÃ DO NORTE INICIA CASCALHAMENTO DE 25 KM NO PERÍMETRO URBANO

Iniciaram os trabalhos de cascalhamento no perímetro urbano de Guarantã do Norte. Ao todo serão cascalhados e patrolados 25 km de ruas, travessas e avenidas totalizando 71 vias dos diversos bairros que receberão os serviços neste momento.

Os serviços estão sendo executados com recursos de convenio com o governo do estado obtidos através da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística no valor de R$ 388.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS) sendo R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) repassados pelo estado de Mato Grosso e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) contrapartida do município.

“Esse é um trabalho importante que pretendemos realizar nos bairros de nossa cidade, com isso melhoramos nossas ruas e ajuda há amenizar um pouco a poeira, se a gente efetuar só o patrolamento a poeira fica muito pior. Agradeço ao governador Mauro Mendes pela liberação desses recursos, agradeço a articulação do deputado Dilmar Dal’bosco nesse trabalho e também aos vereadores Zilmar, Irmão Alexandre, David Marque, Katia Brambila e Maria Socorro pelo trabalho e por terem nos ajudado a viabilizar essa parceria com o estado. Quem ganha com isso é a população da nossa cidade.” Comentou o prefeito Érico Stevan Gonçalves.

