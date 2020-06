/ / GOL confirma que retomará voos de Sinop para São Paulo no próximo mês

A Gol Linhas Aéreas confirmou, ontem no final da tarde de terça-feira 02, que retomará os voos de Sinop a Guarulhos (SP), no dia 1º de julho. As operações ocorrerão as segundas, quartas, quintas, sexta-feiras e aos domingos. Os voos estavam suspensos desde 20 de março, quando começou à pandemia do novo Coronavírus. A empresa passou a requerer que seus passageiros usem suas próprias máscaras durante o voo e nas aeronaves tem álcool em gel para passageiros e tripulantes.

A confirmação da reinício das operações foi feita para a direção do aeroporto municipal João Figueiredo. Na consulta no site da empresa, a menor tarifa de Sinop a Guarulhos, dia 1º, estava sendo vendida a partir de R$ 350.

No mês passado, a Azul Linhas Aéreas retomou os voos entre Sinop e Cuiabá, três vezes por semana. No dia 22 do próximo mês, a empresa volta a operar diariamente para o Internacional Marechal Rondon de Várzea Grande/Cuiabá. A companhia está operando com apenas três vezes por semana no aeroporto sinopense desde o dia 11 passado por conta do Coronavírus. Os passageiros são monitorados na entrada do aeroporto, recebem álcool gel e são obrigados a usar máscaras.

De acordo com a direção, na unidade foram colocados dispenser para álcool gel, desinfecção dos ambientes constantes, uso de máscaras é obrigatório e são feitos avisos sonoros constantes aos passageiros sobre os cuidados para evitar o contágio do novo Coronavírus.