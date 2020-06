/ / Gefron apreende 71 tabletes de cocaína e prende três pessoas

Julia Oviedo

Sesp-MT

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) apreendeu 71 tabletes de cocaína e levou três suspeitos de tráfico de drogas à prisão. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (19.06), no município de Porto Esperidião (a 374 km de Cuiabá).

Por volta das 15h, a equipe de operação fazia o patrulhamento na Estrada do Laranjal, próximo à MT-388, quando avistou uma motocicleta. Ao perceber que a equipe de patrulhamento faria a abordagem, o passageiro saltou da motocicleta e entrou em uma região de mata.

Dois policiais então começaram a busca pelo foragido, fazendo uma varredura no local. Durante as buscas, os policiais se depararam com três pessoas em atitude suspeita. Tratavam-se de traficantes conhecidos como “mulas”, que transportam drogas de uma localidade a outra. Com os suspeitos foram encontrados os 71 tabletes de cocaína.

Aos policiais, os suspeitos disseram receber R$ 200 pelo transporte da droga. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Fronteira (Defron), em Cáceres. O prejuízo ao crime é de R$ 923 mil.