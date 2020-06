/ / Flamengo passa pelo Bangu na volta do Campeonato Carioca

O Flamengo mostrou que segue forte na temporada e venceu por 3 a 0 o Bangu, nesta quinta-feira, pela Taça Rio. A partida marcou o reinício do Campeonato Carioca, em um Maracanã sem público.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 12 pontos e garantiram presença nas semifinais da Taça Rio. Já o Bangu, com apenas quatro, pode ser eliminado ainda nesta rodada.

O Flamengo dominou os 90 minutos e abriu o placar no primeiro tempo, com Arrascaeta. Na etapa final, Bruno Henrique e Pedro Rocha deram números finais no Maracanã.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Boavista, no Maracanã, na próxima quarta-feira. No dia seguinte, o Bangu terá pela frente a Cabofriense, em Moça Bonita.

O jogo – O Flamengo começou a partida tendo o domínio da posse de bola. Os rubro-negros pressionaram o Bangu desde os primeiros minutos, mas só chegaram com perigo aos dez minutos, quando Gabigol chutou próximo ao gol.

No entanto, não demorou muito para o Flamengo abrir o placar no Maracanã. Aos 17 minutos, Arrascaeta aproveitou rebote da zaga do Bangu e chutou sem chance para Matheus Inácio.

Mesmo depois da abertura do placar, os rubro-negros seguiram dominantes. Tanto que aos 26 minutos, Gerson chutou de longe e assustou o Bangu. Em seguida, Arrascaeta aproveitou cruzamento e cabeceou próximo do gol. O Flamengo quase marcou o segundo aos 31 minutos. Bruno Henrique foi lançado na área, passou pelo goleiro, mas viu a zaga tirar o perigo.

Depois disso, o Bangu passou a crescer no jogo e criou sua única chance na etapa final aos 42 minutos. Após cruzamento, Willian Arão cortou a bola antes da finalização, mas os jogadores pediram pênalti. O lance não assustou os rubro-negros que continuaram na pressão, mas foram para o intervalo com a vantagem mínima no placar.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Flamengo continuou na pressão em busca do gol. O Bangu apenas se defendia e não conseguia chegar próximo da área de Diego Alves.

Os rubro-negros, de tanto insistir, chegaram ao segundo gol aos 20 minutos. Gabigol cruzou para Bruno Henrique cabecear para as redes.

O revés fez o Bangu reagir e aos 21 minutos, Juan Felipe arriscou de fora da área para boa defesa de Diego Alves.

Aos poucos, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguia com o domínio do jogo. Nos minutos finais, os rubro-negros fecharam a conta no Maracanã, após gol de Pedro Rocha.