/ / Flamengo chega a acordo para permanência de Jorge Jesus

Após uma longa novela, enfim Flamengo e Jorge Jesus se resolveram e o técnico vai permanecer na Gávea. O português seguirá no comando da equipe rubro-negra por mais uma temporada.

Jorge Jesus deve receber por volta de R$ 23 milhões, mais do que os R$ 15 milhões do último contrato. No acordo, há uma cláusula que permite a liberação do treinador caso ele aceite uma proposta da Europa.

A diretoria do Flamengo mantinha o otimismo quanto ao acerto. No entanto, o acordo demorou para ser finalizado por algumas razões. Uma delas foi a cotação do euro, que disparou no último ano. As partes decidiram que o salário será pago com o valor da moeda no dia.

O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. Assim, os rubro-negros acabam com a ansiedade sobre a continuidade do trabalho do português.

Jorge Jesus completou um ano de Flamengo nesta segunda-feira. Neste período, sob seu comando, os rubro-negros disputaram 51 jogos, com 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas. Além disso, a equipe marcou 118 gols e sofreu 45. Para completar, os cariocas conquistaram o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2019, e também a Supercopa do Brasil, Supercopa Sul-Americana e a Taça Guanabara neste ano.

Além de Jorge Jesus, também seguem no Flamengo os membros da comissão técnica que vieram com o português.