/ / Fla rejeita acordo com Globo, e volta do Carioca não terá transmissão na TV

A possível volta do futebol no Brasil, na reestreia do Carioca prevista para esta quinta-feira (18), não terá transmissão na TV.





Após semanas de negociação, o Flamengo rejeitou a última proposta da Globo. Diante do cenário, a partida do Rubro-negro contra o Bangu - que ainda carece de uma autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro - não será acompanhada na televisão. A informação foi confirmada em nota pela emissora.





Desde o final do ano passado, o clube e a emissora negociam um contrato relacionado ao Carioca, mas houve grande diferença de valores. Durante a epidemia, as partes voltaram a conversar e houve propostas e contrapropostas sem que se chegasse a um consenso.





Transmissão na Fla TV gera impasse

Um ponto na negociação é que o Flamengo tem como prioridade incluir uma cláusula que dê o direito de passar os jogos na Fla TV (canal do clube no YouTube), o que foi colocado em suas contrapropostas. Ainda assim, o clube quer uma remuneração para aceitar incluir jogos na TV Aberta e Pay-per-view.





Para a Globo, ceder os jogos ao canal rubro-negro no YT poderia fazer sentido se fosse feita uma permuta, mas a emissora não abre mão de ter finais em TV Aberta. Há ainda um impasse de valores. Na manhã desta quarta-feira (17), o Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, receberá os dirigentes dos times do Campeonato Carioca para bater o martelo sobre o retorno

e confirmar a bola rolando nas datas sugeridas.





Por

Pedro Ivo Almeida e Rodrigo Mattos

Do UOL, no Rio de Janeiro