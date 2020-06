/ / Federação promete pagar despesas de clubes e salários de jogadores na retomada do estadual

O presidente da Federação Matogrossense de Futebol, Aron Dresch, disse para os dirigentes de clubes que a instituição bancará com as despesas de transporte, logística, hotelaria, arbitragem e delegados quando o campeonato estadual for retomado. A data ainda será definida. Aron também sinalizou que a FMF pretende apoiar os clubes financeiramente para contratarem jogadores para o término do campeonato. A maioria das equipes classificadas para as quartas de final acabou liberando jogadores por não terem caixa para pagar a folha salarial

Aron ainda não estipulou quanto cada clube receberá mas disse que a ajuda é certa. “Conseguimos isso (repasse financeiro) graças a um apoio do governo do Estado, a quem agradeço em nome do secretário Allan Kardec (PDT), e também aos nossos patrocinadores, que ainda temos a terceira parcela para receber de alguns deles. E essa verba vamos destinar aos clubes”, afirmou.

Na última terça-feira, conforme Só Notícias informou, os dirigentes de clube se reuniram, por vídeo conferência, com a diretoria da federação e decidiram que o campeonato, paralisado em março no início da pandemia, deve ser retomado. Mas, por enquanto, devido ao crescimento de casos da doença, existem decretos vetando competições esportivas.

Quando for retomado o estadual terá os confrontos de Cuiabá x Luverdense – Operário x Dom Bosco – União x Poconé – Sinop x Nova Mutum. Campeão e vice vão para a Copa do Brasil do ano que vem.