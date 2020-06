/ / Fábio Garcia garante que DEM jamais assinaria carta de expulsão de Dilmar Dal Bosco

Depois de um dia conturbado com pedido de saída da liderança do governo e do Democratas por parte do deputado Dilmar Dal Bosco, os ânimos voltaram à paz. O presidente do partido no estado, Fábio Garcia, afirmou que a direção jamais assinaria a expulsão do político e destacou o importante papel que ele tem dentro do partido.

Na carta, Dilmar menciona que o motivo do pedido de expulsão é de caráter pessoaL e não detalha quais seriam. No entanto, nos bastidores as informações davam conta de que ele estaria descontente com o tratamento recebido , o que se acentuou na eleição da mesa diretora. Dilmar queria disputar a vice presidência, mas não teria recebido o apoio esperado dos colegas de partido.

Fábio Garcia afirmou que assim que foi notificado do pedido, se reuniu com Júlio e Jayme Campos, além do governador Mauro Mendes e outros membros da sigla, para se encontrar com Dilmar em seu gabinete. A reunião ocorreu na manhã desta quinta-feira (25) e se estendeu por horas.

“Decidimos que rejeitaríamos de pleno a carta com o pedido do deputado Dilmar Dal Bosco para expulsão do partido, por entender que é uma pessoa muito importante no quadro do partido, que contribuu e contribui sobremaneira com o democratas. Com todo o respeito e carinho que temos com o deputado, jamais assinaríamos uma carta de expulsão”, declarou.

Garcia explica que além da decisão sobre o pedido do deputado, o futuro de Dilmar e do partido também foram discutidos. Futuro esse que não foi revelado até então.

“O melhor para todos nós é que Dilmar continue no partido para que possamos construir um partido mais forte a cada dia”, afirma.

Por Esportes & Notícias