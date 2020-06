/ / Exército faz em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Guarantã do Norte e Matupá operação Verde Brasil

Os militares do Exército Brasileiro que estão concentrados em Sinop, Fuzileiros Navais, Força Nacional de Segurança Pública, além da Polícia Rodoviária Federal realizaram ações de fiscalização conjunta em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Guarantã do Norte e Matupá. Os trabalhos integram a operação Verde Brasil 2. Duas pessoas foram presas, sendo uma por mandado, 32 autos de infração foram aplicados (dois por embriaguez), 69 veículos foram fiscalizados (dois apreendidos), seis documentos recolhidos e ao menos 51 pessoas foram fiscalizadas.

Os militares fizeram patrulhamento em rodovias, além de pontos de bloqueio específicos e controles de estradas, montados pelos profissionais em trechos estratégicos para constatar se haveria transporte de madeira extraída ilegalmente e outras irregularidades.

O Exército tem desenvolvido ações em diversas regiões de Mato Grosso e permanece em operações conjunto e interagências com órgãos federais e estaduais na fiscalização de madeireiras, no combate ao desmatamento ilegal e demais ilícitos ambientais na área da Amazônia Legal.

No domingo, o vice-presidente Hamilton Mourão esteve em Cuiabá avaliando o andamento da operação em Mato Grosso que busca coibir, também, queimadas ilegais nos Estados da Amazônia.

Redação Só Notícias (foto: assessoria)