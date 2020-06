/ / Escola Municipal Base Aérea comemora grandes conquistas

A pequenina escola erguida em meio à selva amazônica no início da década de oitenta, transformou-se num moderno núcleo escolar rural. Atendendo a 100 (cem) alunos do ensino fundamental ao ensino médio, a escola recebeu nos últimos três anos os mais fortes investimentos de toda sua história.

O professor Vilmar Calixto que trabalha na escola desde 2.013 comenta com entusiasmo as qualidades da escola. ‘”Eu não tenho duvida em falar que nossa Escola Base Aérea é hoje uma referencia para a região em tudo. Na estrutura física, na qualidade e no comprometimento dos profissionais e nas condições de trabalho que hoje a escola oferece. Ali vai ser um grande centro educacional rural, pela localização como pelas condições que a escola oferece. Vai ser uma disputa de professores para trabalhar na escola.” Comentou o professor.

A coordenadora Neuza R. G. S. de Melo está vibrando com as conquistas: “Avançamos muito nestes três anos, foram melhoras extremamente importantes para nossa educação. Temos hoje um olhar humanizado para a educação, os pais tem um olhar diferente para a escola. Não temos mais evasão escolar, nossos alunos estão criando identidade com a escola.





Nossa equipe de profissionais é excelente, todos nossos professores pós-graduados. A implantação da internet esta facilitando imensamente nosso trabalho, implantamos o diário online, fortalecemos a interação com os pais e com a secretaria de educação. A quadra de esportes é importantíssima para nossos alunos que antes tinham que praticar esporte debaixo de sol ou de chuva no chão batido. Temos alojamento masculino e feminino para os professores. As estradas melhoraram e consequentemente melhorou o transporte escolar, inclusive com mais um ônibus novo climatizado.





O trabalho da equipe de coordenação que agora vem na escola fazer o planejamento, antes à gente precisava se deslocar até cidade, a merenda escolar saudável com acompanhamento da nutricionista que elabora o cardápio ouvindo os alunos, enfim, temos um novo olhar para a educação que está sendo humanizada.” Comentou a coordenadora Neuza.