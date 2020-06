/ / Emprestado pelo Real Madrid, Augusto Galvan revela foco único pelo Cultural Leonesa: “Subir”

O Cultural Leonesa está hoje na terceira divisão. Mas já garantido nos playoffs do acesso, Augusto Galvan reforça que o objetivo é um só no clube. “O objetivo é só um, que é subir, conquistar o acesso. Temos os jogos do playoffs e estamos trabalhando para colocar o clube um nível acima na próxima temporada. É o que queremos. Estávamos fazendo uma boa temporada e estamos focados neste objetivo”, afirmou o jogador, contratado pelo Real Madrid junto ao São Paulo.

A equipe do brasileiro realmente chamava a atenção. Além da busca pelo acesso, o Cultural Leonesa chegou até as oitavas da Copa do Rei, eliminando por exemplo o Atlético de Madrid. É também por isso que Augusto Galvan quer um desfecho positivo. “É uma temporada realmente cheia de situações marcantes, fomos bem na Copa do Rei. Eliminamos o Atlético e quase passamos pelo Valencia. Pra mim também foi uma temporada especial, conseguir jogar, marcar um gol na Copa do Rei, ajudar o clube. Queremos agora buscar esse acesso para fechar bem o ano”, finalizou o brasileiro, com contrato ainda até 2023 com o Real Madrid.