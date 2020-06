/ / Emenda de R$ 114 mil de Delegado Claudinei vai contribuir para aquisição de fardamento para PM

O parlamentar definiu o auxílio por ser uma das necessidades apontadas pela instituição da segurança pública

O deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Delegado Claudinei (PSL), destinou emenda parlamentar no valor de R$ 114 mil para que a Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) possa fazer a compra de novos fardamentos aos policiais militares.





O comandante geral e coronel da PM, Jonildo José de Assis, conta sobre a importância de parlamentares estarem preocupados e entenderem a importância da segurança pública em Mato Grosso. “Muito importante, o deputado Claudinei e outros parlamentares verem a nossa necessidade e destinarem as suas emendas parlamentares para nos ajudar. Estávamos buscando emendas para os devidos fins. Meu sentimento é de gratidão com todos os deputados”, agradece.





De acordo com o Delegado Claudinei essa iniciativa de ajudar no fardamento não partiu só dele, como, também, de outros deputados estaduais. “Claro que a polícia militar precisa de apoio em outras áreas, como equipamentos, viaturas, armamentos, munições. Mas, o fardamento é essencial para ajudar na identificação dos servidores da segurança, gerar o bem-estar e conforto no instante que servem à sociedade”, comenta o parlamentar.





O uniforme do efetivo da PM é composto por gandola, calça, camiseta, conjunto de cinto, cobertura (gorro) e coturno. Outros implementos que são usados pelos profissionais da segurança são as capas e placas para coletes balísticos. Para a devida segurança, a confecção das fardas – da cor azul petróleo para o cinza bandeirante - só poderá ser feita em estabelecimentos credenciados diretamente com a cooperação para evitar possíveis fraudes, em que segue toda uma normativa por meio de Decreto de n.º 1.400/2012.





Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa