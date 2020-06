/ / Emenda de Delegado Claudinei reforça a saúde pública de Alto Garças

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa

A Secretaria de Saúde do município fará o investimento de uma nova UTI móvel para atender a população alto-garcense A Secretaria Municipal de Saúde de Alto Garças (MT) vai investir no segmento com a aquisição de uma UTI móvel para atender as demandas do Pronto Socorro Osvino Trentini. A verba utilizada será da emenda parlamentar de R$ 150 mil que o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) vai destinar para contribuir com o município.A secretária de Saúde, Renata Martins do Carmo, conta que a emenda foi a melhor notícia que receberam, ainda mais, neste momento de enfrentamento da Covid-19. “O nosso pronto atendimento praticamente já se transformou em um hospital. Agora, com a situação do coronavírus, pode aumentar o número de ter paciente intubado. Além disso, existem pessoas que sofrem com traumas de acidentes de moto e carro. Tivemos momentos que atendemos um acidentado em UTI Móvel e outro em ambulância pequena. A nova UTI móvel vai servir muito para nós. Praticamente 100% de melhorias no atendimento”, ressalva.A excelência no atendimento do Pronto Atendimento vai se estabelecer ainda mais, conta Renata, que explica que por mais que já tenham uma UTI Móvel – contar com um mesmo veículo, de mesma finalidade, com todos os equipamentos necessários para o devido transporte do paciente – vai garantir importantes soluções para os casos de saúde. “Vai dar melhor atendimento ao paciente, uma ambulância maior e ampla, a equipe atende melhor e o médico consegue se locomover melhor. Ainda mais que tem todo o equipamento prontinho”, comenta Carmo.“Fico satisfeito com a destinação desta emenda parlamentar para Alto Garças. Acredito que foi uma decisão assertiva. Pela história e avanços que este Pronto Atendimento já conquistou para atender a população da região. Espero que essa verba, intensifique ainda mais, a qualidade e excelência no atendimento para aqueles que precisam”, posiciona Delegado Claudinei.O Pronto Atendimento de Alto Garças, atualmente, conta com três leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), oito de retaguarda, dez de medicação, 20 distribuídos para as salas de observação e internação.