/ / Em sua primeira temporada entre os profissionais do Athletico, volante Kawan valoriza retomada dos treinos com o Furacão: “Muito produtiva”

O elenco do Athletico Paranaense retornou aos treinos presenciais na última quarta-feira (27). Após realizar testes de Covid-19 em atletas e comissão técnica, o clube voltou às atividades com uma série de medidas de segurança.





Neste primeiro momento, os jogadores chegam ao CAT Alfredo Gottardi uniformizados, em horários distintos, e treinam em grupos separados. Ao final das atividades, eles voltam direto para as suas residências, sem utilizar os vestiários do CT.

Apesar das peculiaridades, o retorno é visto de forma positiva pelo volante Kawan. O jovem jogador, de 18 anos, vive a sua primeira temporada entre os profissionais do Furacão.





“Esta volta tem sido muito produtiva para todo o elenco. O clube nos fornece toda a estrutura para que possamos trabalhar em segurança e isso é muito bom. Fico feliz pela oportunidade entre os profissionais e vou buscar aproveitar esta experiência da melhor forma. Agora é torcer para que as coisas melhorem em breve e tudo volte ao normal”, disse o jogador.





Antes da paralisação no futebol brasileiro devido à pandemia do novo coronavírus, Kawan vivia bom início de temporada pelo Athletico. Ele foi um dos destaques do Furacão na Copinha e pôde fazer a sua estreia como profissional, em partida do Campeonato Paranaense.





“Cheguei ao clube muito cedo e estou podendo viver momentos especiais com esta camisa. Consegui realizar boas competições na base e este ano subi para o profissional. Tem sido um período de muito aprendizado e espero seguir evoluindo como atleta. Vou buscar fazer o meu melhor para ajudar a equipe quando as competições retornarem”, concluiu Kawan, que está no Athletico desde 2015.





Mauricio Mano/Athletico

Assessor de Imprensa