/ / Em meio à pandemia, deputado quer criar Dia do Sorvete em MT

Em meio à pandemia do coronavírus, que já matou mais de 300 pessoas em Mato Grosso, o líder do governo na Assembleia Legisaltiva, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) apresentou no dia 9 passado o projeto de lei para criar o Dia Estadual do Sorvete, que seria celebrado no dia 23 de setembro.





O parlamentar explica, no projeto, que no Brasil, em 2002, a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS) instituiu o “Dia Nacional do Sorvete”. "A data é comemorada todo dia 23 de setembro e foi criada com o objetivo de celebrar o início das

temperaturas mais altas do ano, já que o consumo da aumenta muito em todo o país", argumenta.





Só um detalhe: a data foi criada por uma entidade de classe, claro, para fomentar a venda. E a discussão deste projeto em meio à pandemia, além da discussão que hora ocupa o tempo do deputados como a reforma da Previdência, não se justifica apresentar tal projeto, neste momento.

Da Redação