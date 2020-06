/ / Ed Motta da TV aparece como principal adversário de Leandro Felix nas eleições em Nova Mutum-MT

O apresentador e consultor político Ed Motta é hoje o principal adversário de Leandro Felix na corrida pelo comando do município de Nova Mutum nas eleições deste ano de 2020, segundo levantamento da MGS Marketing & Dados, registrado no TRE/MT (MT-04812/2020)

Na sondagem, feita entre os dias 17 e 19 de junho, com 350 entrevistados distribuídos por 21 localidades entre bairros e comunidades rurais, com margem de erro de 5% para mais ou para menos. Ed Motta da TV aparece, na estimulada, com 24,57% das intenções de voto, enquanto Felix tem 34,43%. O empresário Ed Motta supera o vice prefeito em alguns segmentos, como entre pessoas de meia idade, entre 25 a 34 anos e pessoas que se encontram desempregadas.

Ed Motta também está à frente de Leandro Felix nas regiões Central da cidade e Jardins. Na terceira e na quarta colocações, estão nomes do grupo de oposição ao prefeito Adriano Pivetta.

Lírio Lautenschlager, que perdeu as eleições em 2012, tem 10,86%. Já Airton Pessi (Quick), registra 8% das intenções de voto. Em quinto e sexto lugares, muito distantes dos dois primeiros, estão o empresário Edileudo (6%) e Diógenes Jacobsen (2,86%). Não sabem em quem votar 5,71%, 4,86% não votam em nenhum e 1,71 não responderam.

As eleições municipais de 2020 devem ocorrer entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro, de acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso.

Por Ideal MT