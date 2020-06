/ / Dois morrem em acidente envolvendo 3 veículos na BR-163 em Matupá

A colisão envolvendo um GM Celta, uma Mercedes-Benz branca, e uma motocicleta, marca e modelo não informados, ocorreu, na noite de sabado (27/06), na rodovia federal, em Matupá (204 quilômetros de Sinop). Uma pessoa que estava na moto e outra que estava no carro, não resistiram aos ferimentos e morreram. Suas identidades ainda estão sendo confirmadas. As informações foram repassadas, pela Polícia Rodoviária Federal.

Ainda não há detalhes de como teria ocorrido a colisão, mas o motociclista morreu ainda no local. Não foi confirmado também se outras pessoas ficaram feridas. A pista precisou ser interditada e foi liberada durante a madrugada.

Com o impacto, a roda esquerda da carreta se desprendeu do eixo dianteiro, o rodou ficando parcialmente na pista. Já o Celta ficou completamente destruído.

De acordo com a PRF, antes da chegada da equipe no local outros dois acidentes foram registrados no mesmo trecho, a cerca de dois quilômetros do primeiro. O segundo envolveu dois veículos, marca e modelos não informados.

Em seguida, o condutor de outro carro, marca e modelo não confirmados, colidiu em um dos veículos envolvido no segundo acidente. O motorista estava embriagado, foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: divulgação )