/ / Dirigentes de clubes decidem concluir Campeonato Mato-grossense

Os dirigentes dos clubes, Cuiabá, União de Rondonópolis, Sinop, Nova Mutum, Poconé, Dom Bosco e Luverdense decidiram, esta tarde, em reunião que Campeonato Mato-grossense deve ser retomado e concluído. Porém, não ainda não há data definida. A previsão é que jogos poderão ser disputados em novembro e dezembro dependendo de uma redução dos casos do Coronavírus (Covid-19).

O certame está paralisado desde o dia 18 de março quando iriam começar as quartas de final. Além dos clubes já citados estão classificados e vão em jogos de ida e volta vaga para definir semifinal e final do certame. O Operário Várzea-grandense que também está na próxima fase, mas não participou da reunião.

Ainda de acordo com a Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), também será mantido o calendário da Copa FMF 2020, prevista para acontecer entre agosto e novembro. A competição garante vagas para Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

Mato Grosso tem direito a três vagas para a Copa do Brasil (sendo duas para 1º e 2º colocados do Estadual e uma para o campeão da Copa FMF) e duas para a Série D do Brasileiro (campeão e vice do Estadual).