/ / Detran-MT altera horário a partir da próxima segunda-feira (15)

Assessoria Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso altera o horário de atendimento nas Unidades no Estado a partir da próxima segunda-feira (15). A alteração foi regulamentada no Decreto n°520 publicado na última quarta-feira (10) e que prevê a redução do expediente de todas as repartições públicas no Estado.

O horário de atendimento para serviços exclusivamente presenciais passa a ser das 08h às 13h, de forma ininterrupta, na Sede da Autarquia em Cuiabá, na Unidade localizada no Várzea Grande Shopping e nas Unidades no interior do Estado. Nas Unidades do Detran localizadas nos shoppings centers Goiabeiras e Estação Cuiabá ficam estabelecidos os atendimentos das 14h às 19h. Na Unidade da Autarquia localizada na Galeria Itália o atendimento ao público será das 09h às 14h.

Ainda se mantém proibida a circulação de pessoas nos prédios públicos sem o uso de máscara facial, mesmo que seja artesanal.

No Detran-MT os atendimentos estão sendo realizados de forma agendada para os serviços que não puderem ser realizados através do site oficial da Autarquia ou através do aplicativo MT CIDADÃO. O atendimento ao público mediante prévio agendamento evita aglomeração de pessoas. O Detran-MT reforça para que, antes de procurar o agendamento, verifique se o serviço desejado está disponível na forma online, para evitar deslocamento desnecessário. (Serviços Online, clique aqui)

Vale lembrar que as vagas para atendimento presencial por agendamento são limitadas por dia, e estão disponíveis na página de agendamento para consulta do cidadão quanto às datas, horários e locais para atendimento.

Os usuários que já estavam com atendimentos agendados e que não poderão ser atendidos devido à alteração no horário serão contactados pelas chefias das Unidades do Detran-MT para terem o atendimento remanejado e serem reagendados. Qualquer dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o telefone (65) 3615-4800.

Como agendar

Para conseguir realizar o agendamento do atendimento presencial, o cidadão deve acessar o endereço eletrônico do Detran-MT ( www.detran.mt.gov.br ) e clicar na mensagem de tela (pop up), que irá direcionar à página de agendamento.

Ao entrar na página, deve preencher o formulário com os seus dados pessoais, escolher a unidade a qual deseja ser atendido e agendar a data e o horário para o atendimento presencial.

No atendimento presencial por agendamento são realizados os seguintes serviços na área de Veículos: transferência de propriedade, emplacamento, emissão de CRV, segunda via de CRV, mudança de característica de veículo, vistoria, mudança de categoria do veículo, inclusão e baixa de financiamento, substituição, gravação e regravação de motor; gravação e regravação de chassi, comunicação de venda, baixa definitiva, troca de placa para Mercosul, serviços de controle veicular (recebimento e liberação de veículos no pátio), auditoria dos processos, serviços de infrações (recurso de defesa e Jari).

Já na área de Habilitação podem ser agendados os serviços de: coleta de imagem, primeira habilitação, mudança e adição de categoria, renovação de CNH, alteração de dados, registro de estrangeiro, transferência de UF/Ciretran, retirada de CNH, indicação de real condutor, exames teóricos digitais (com agendamento próprio).

Para o atendimento presencial, é permitida a entrada somente do usuário com atendimento agendado, utilizando máscara, sendo vedada a entrada de acompanhantes.

Como forma de garantir a segurança dos usuários e servidores, o Detran-MT disponibilizou kit contendo máscara, luva e álcool em gel para todos os servidores, bem como álcool 70% na entrada da unidade de atendimento para os usuários com atendimento agendado. Também está sendo respeitado o distanciamento mínimo para contato entre usuários e servidores.