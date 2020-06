/ / Denúncia auxilia na apreensão de apetrechos de pesca predatória

Maricelle Lima Vieira

|

PMMT

Uma equipe do Batalhão Ambiental em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) apreendeu na segunda-feira (15.06) oito redes de diversos tamanhos, no Rio São Lourenço.

Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia apontava que pescadores estariam praticando pesca predatória no lago da usina hidrelétrica.

Durante o patrulhamento fluvial os policiais perceberam um homem em um barraco nas margens do rio. Ele correu para uma área de mata e não foi localizado. No local, estavam as redes, sendo algumas ainda molhadas caracterizando que tinham sido usadas recentemente.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.