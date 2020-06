/ / Delegado Claudinei destina viatura para PJC de Campo Verde

O parlamentar foi atendido pela Sesp-MT que disponibilizou viatura para Delegacia de Polícia do município

A Delegacia de Polícia de Campo Verde (MT) foi beneficiada com uma viatura para atender a instituição por meio de indicação de n.º 1914/2020 do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (MT).





De acordo com o delegado de polícia, Mário Roberto Santiago, este veículo vai contribuir bastante com o trabalho da instituição que conta com 13 investigadores e três escrivães. “Só tínhamos uma viatura para atender a cidade. Agora, estamos conseguindo fazer um bom trabalho e a cidade não fica desguarnecida já que conta agora com duas viaturas. Uma viatura só nos gerava prejuízos”, comenta.





Santigo enfatiza que essa solicitação de contar com mais um veículo é uma demanda antiga. Ele explica que uma das dificuldades enfrentadas é a necessidade de deslocar vítimas até Primavera do Leste para fazer exames de corpo de delito já que o município não conta com médico perito. Outra questão apontada pelo delegado, é que existe a precisão de deslocar presos para Rondonópolis, Cuiabá e Chapada dos Guimarães já que não tem cadeia pública na cidade.





“Para levar as vítimas e presos para outras cidades, Campo Verde ficava sem viatura por três a quatro horas. O deputado ajudou bastante, graças a Deus, conseguimos receber essa viatura agora. A demanda da delegacia é muito grande. Parece que é uma cidade pequena e sem demanda, mas temos cerca de 20 boletins de ocorrência por dia. Venho acompanhando pela mídia, a atuação do Delegado Claudinei e vejo que apoia outros municípios, não é só Campo Verde. O bom que estamos com o mesmo objetivo que é trabalhar em prol da sociedade”, posiciona delegado Mário.





O deputado Claudinei agradece a Secretaria de Segurança Pública em atender mais um município com viaturas. “Realmente, atender uma cidade do interior que possui muitas demandas e apenas um veículo é complicado para realizar as devidas diligências. O policial tem uma finalidade de desenvolver um trabalho investigativo, repressivo e de participar de operações. Visto que, a delegacia de Campo Verde recebe um grande número de vítimas diariamente”, explica o parlamentar.





O município de Campo Verde fica localizado a cerca de 130 km da capital de Cuiabá e conta com aproximadamente 43 mil habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa